СМИ предупредили о возможности НАТО устроить блокаду Калининграда

Страны НАТО могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в условиях военного конфликта. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Журналист отметил, что область является эксклавом — базой России внутри границ стран альянса.

«Это означает, что во времена напряженности правительства стран НАТО легко могли бы заблокировать передвижение грузовых автомобилей, поездов и самолетов, с помощью которых осуществляется пополнение запасов Калининградской области», — цитирует Экса Газета.ру.

По словам журналиста, Калининград, зависящий от доставок по морю, угрожает Латвии, Литве и Эстонии, сообщает Ura.ru.

Экс отметил, что Эстония закупила израильские противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear и способна «создавать проблемы» для РФ в Балтийском море. Автор считает, что в случае конфликта Таллина с Москвой прибалтийская страна воспользуется этим оружием и перекроет поток продовольствия, топлива и подкрепления военных из материковой части России.

