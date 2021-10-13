СМИ предупредили о возможности НАТО устроить блокаду Калининграда
Страны НАТО могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в условиях военного конфликта. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Журналист отметил, что область является эксклавом — базой России внутри границ стран альянса.
«Это означает, что во времена напряженности правительства стран НАТО легко могли бы заблокировать передвижение грузовых автомобилей, поездов и самолетов, с помощью которых осуществляется пополнение запасов Калининградской области», — цитирует Экса Газета.ру.
По словам журналиста, Калининград, зависящий от доставок по морю, угрожает Латвии, Литве и Эстонии, сообщает Ura.ru.
Экс отметил, что Эстония закупила израильские противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear и способна «создавать проблемы» для РФ в Балтийском море. Автор считает, что в случае конфликта Таллина с Москвой прибалтийская страна воспользуется этим оружием и перекроет поток продовольствия, топлива и подкрепления военных из материковой части России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Сериал «Игра в кальмара» по-прежнему лидирует на Netflix по популярности
- «Понаехали, блин!» Пассажиры московского метро пресекли новую драку с «мигрантами»
- В России разрешат медикам ставить диагноз дистанционно
- СМИ предупредили о возможности НАТО устроить блокаду Калининграда
- СМИ: Губернатор Рязанской области может уйти в отставку
- Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в ноябре
- Apple может сократить производство iPhone 13
- Умер врач, обеспечивавший подготовку Гагарина в космос
- Газета Daily Express извинилась за фейки о «краже вакцины» спецслужбами РФ
- Космонавты и «киноэкипаж» устроили совместный ужин на МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru