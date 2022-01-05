Nordwind отменила рейсы из Калининграда в Алма-Ату 6 января
Авиаперевозчик Nordwind отменил перелеты из Калининграда в Алма-Ату и обратно, запланированные на 6 января. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Отменены рейсы N4-2181 и N4-2182. Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов автоматически предложат рейсы из Калининграда в Нур-Султан на 7 января и обратный рейс по маршруту на 8 января.
Ранее сообщалось, что крупнейший аэропорт Казахстана в Алма-Аты в настоящее время работает только по запросу из-за захвата воздушной гавани протестующими.
Протесты в Казахстане вспыхнули на фоне подорожания литра сжиженного газа. Люди вышли на улицы крупных городов: Алма-Аты, Нур-Султана, Актау и других.
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