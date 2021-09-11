На учениях «Запад-2021» впервые применены робототехнические комплексы «Платформа-М»
11 сентября 202115:49
На учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там уточнили, что боевые роботы также использовались для разведки и проделывания проходов в минных полях. В рамках эпизода задействованы беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост".
Ранее сообщалось, что стартовали российско-белорусские учения «Запад-2021».
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11 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru