Поход на Крым. На Западе рассматривают сценарии возвращения полуострова Украине
В ответ на многочисленные планы Запада и Украины по захвату ВСУ Крыма в России напоминают о ядерном потенциале страны, способной защитить полуостров.
Бывший командующий силами США в ЕС Бэн Годжес назвал возможную дату нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. По его данным, ВСУ нанесет удар по полуострову из Херсона с помощью РСЗО HIMARS, пишет издание «Московский комсомолец».
За кулисами боевых действий в Херсоне власти Украины готовят секретную миссию по захвату Крыма, сообщает The Daily Beast.
По данным издания, ей руководит «представитель» Украины в Крыму Тамила Ташева. Она заявила, что ищет помощи в подпольной сети информаторов на полуострове. Ташева отмечает, что Киев сможет захватить Крым к весне или лету 2023 года.
«Я действительно верю, что мы вернем Крым обратно Украине в более короткие сроки», — сказала она.
Основным методом захвата полуострова Ташева назвала политико-дипломатические инструменты, однако не исключила в плане «военных компонентов».
При этом американские власти считают, что Украина сама должна решать, стоит ли ей предпринимать попытку захватить Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола.
«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — заявил он.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев не признаёт российские документы о признании независимости Крыма, Донецкой и Луганских Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба украинского лидера.
В Крыму же назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова. Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил «Радиоточке НСН», что максимум, на что способна Украина - это диверсии.
«Полуостров находится в составе государства с ядерным статусом, наиболее боеспособной армией в мире, и мы в абсолютной безопасности в части каких-либо территориальных переделов. Максимум на что способны оппоненты – это диверсии», - отметил Бобков.
США и Североатлантический альянс ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Об этом сообщила итальянская газета la Repubblica. Вашингтон и Брюссель, определяя окно для переговоров по Украине в краткосрочной перспективе, подчеркивается, что теоретически «победа над российской армией в одной из важнейших точек доступа к Азовскому морю и Крыму может означать реальную возможность начать первые настоящие переговоры с Москвой».
Признать Крым российским для прекращения боевых действий предлагали многие западные политики, эксперты и миллиардеры. В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он предложил сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», провести «повторное голосование» в Донбассе «под наблюдением ООН» и обеспечить гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Владимир Путин после принятия ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России призвал Украину вернуться за стол переговоров, но без обсуждения судьбы новых российских территорий. Он подчеркнул, что люди, живущие в этих регионах, навсегда становятся гражданами России.
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