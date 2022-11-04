The Hill: Планы Украины напасть на Крым обречены на катастрофический провал

Эксперт американского издания The Hill Уильям Кортни заявил, что планы Украины напасть на Крым обернется для Украины катастрофическими последствиями, пишет портал «ПолитРоссия».

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Кортни обратил внимание, что Крым с материком соединяет узкая полоса земли, защищенная ВС РФ. Они просто заблокируют наступление пехотных частей ВСУ. Для атаки с моряу Киева нет необходимого количества вертолетов для десантирования.

Уильям Кортни пришел к выводу, что Киеву к вопросу Крыма необходимо подходить максимально осторожно и взвешенно.

Ранее ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

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ФОТО: скриншот Яндекс.Карты
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