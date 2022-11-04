The Hill: Планы Украины напасть на Крым обречены на катастрофический провал

Кортни обратил внимание, что Крым с материком соединяет узкая полоса земли, защищенная ВС РФ. Они просто заблокируют наступление пехотных частей ВСУ. Для атаки с моряу Киева нет необходимого количества вертолетов для десантирования.

Уильям Кортни пришел к выводу, что Киеву к вопросу Крыма необходимо подходить максимально осторожно и взвешенно.

Ранее ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

