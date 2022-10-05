Пентагон: РСЗО США и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму
Американские власти считают, что предоставленные США Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели, в том числе в Крыму, заявила на брифинге в Минобороны США заместитель помощника министра по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
«Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя», — заявила Купер. Она в очередной раз изложила позицию Вашингтона, согласно которой Крым якобы является украинской территорией.
Напомним, американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал «360» со ссылкой на белый дом. Речь шла, в том числе о выделении Украине очередной партии военной помощи на 625 млн долларов. В пакет войдут дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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