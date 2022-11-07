В Латвии признали Крым российским

Ведущая радиостанции спросила его о том, кому принадлежит полуостров. «Крым является частью Российской Федерации», — сказал глава города.

Он напомнил, что неоднократно публично заявлял о своей позиции, на что ведущая возразила, что мировое сообщество в большинстве так и не признало воссоединение Крыма и России. Элксниньш также отказался признавать Россию агрессором в кризисе вокруг Украины. По его мнению, за кризис ответственны обе стороны, он назвал это «проигрышем дипломатии».

Представители западных стран в частном порядке ведут переговоры об условиях мирного договора между Украиной и Россией. Все высокопоставленные представили стран Запада в публичной плоскости не делают заявлений, которые могли бы поставить Киев в какие-либо рамки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

