В Латвии признали Крым российским
Мэр латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi заявил, что Крым — это территория России.
Ведущая радиостанции спросила его о том, кому принадлежит полуостров. «Крым является частью Российской Федерации», — сказал глава города.
Он напомнил, что неоднократно публично заявлял о своей позиции, на что ведущая возразила, что мировое сообщество в большинстве так и не признало воссоединение Крыма и России. Элксниньш также отказался признавать Россию агрессором в кризисе вокруг Украины. По его мнению, за кризис ответственны обе стороны, он назвал это «проигрышем дипломатии».
Представители западных стран в частном порядке ведут переговоры об условиях мирного договора между Украиной и Россией. Все высокопоставленные представили стран Запада в публичной плоскости не делают заявлений, которые могли бы поставить Киев в какие-либо рамки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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