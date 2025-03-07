ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и станцию РЭБ

По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 БМП, 257 БТР и 2137 боевых бронированных машин.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 516 артиллерийских орудий, 52 пусковых установки РСЗО, 119 станций РЭБ, 2328 автомобилей, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Ранее в Льговском районе Курской области женщина получила травмы после того, как подорвалась на мине «Лепесток», сообщает RT.

