ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и станцию РЭБ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 160 военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, помимо прочего были уничтожены орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

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По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 БМП, 257 БТР и 2137 боевых бронированных машин.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 516 артиллерийских орудий, 52 пусковых установки РСЗО, 119 станций РЭБ, 2328 автомобилей, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Ранее в Льговском районе Курской области женщина получила травмы после того, как подорвалась на мине «Лепесток», сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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