«Пилим сук, на котором сидим». Навальный внёс раскол в ЕС
Российские сенаторы и парламентарии в эфире НСН усомнились в том, что страны ЕС введут новые жесткие санкции в отношение отечественных компаний и граждан страны.
Российские сенаторы и парламентарии в эфире НСН усомнились в том, что страны ЕС введут новые жесткие санкции в отношение российских граждан и компаний.
Евросоюзу не следует пилить сук, на котором он сидит, и вводить новые санкции в отношении России на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом предупредил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag.
По словам Шалленберга, главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник «соразмерную реакцию» на ситуацию с Навальным в России.
«Но [санкционные] списки должны быть политически грамотными и юридически непроницаемыми. В противном случае мы отпилим сук, на котором сами сидим», — заявил глава австрийского МИДа.
При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. Об этом политик заявил в своем Twitter.
Напомним, 16 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить оппозиционера, сославшись на угрозу для его жизни и здоровья.
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники сообщало, что представители европейских стран договорятся об антироссийских санкциях по ситуации с Навальным на заседании глав МИД 22 февраля. По данным собеседников Bloomberg, ограничения коснутся лиц и организаций, прямо участвовавших в аресте оппозиционера.
В свою очередь, РИА Новости, ссылаясь на источник в ЕС, проинформировало, что ряд стран Евросоюза внесли свои предложения по санкциям против России, связанным с заключением оппозиционера Алексея Навального, однако государства пока не пришли к консенсусу.
Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в эфире НСН заявил, что гораздо интереснее поразмышлять над ответным ударом России.
«Санкции Евросоюза могут быть персональными или затронуть отдельные компании, но фантазии на этот счет уже заканчиваются у наших европейских "друзей"», - убежден парламентарий.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН выразил уверенность, что «друзей у России больше, чем кому-то кажется».
«В Европе тоже немало. Они, правда, это не артикулируют. Но, например, Люксембург. Я считаю, вполне дружески к нам относится. И Португалия, и Монако. Во многом Франция. Даже в Германии, если вывести за скобки чересчур политизированных деятелей… Так что, когда люди говорят, что весь мир против нас, они просто врут», - подчеркнул сенатор.
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИД по вопросам правы человека и верховенства права Константин Долгов в эфире НСН подтвердил, что требование ЕСПЧ не может быть исполнено.
«Относительно этого решения уже был официальный комментарий Минюста, что выполнять его мы не будем. Не будем освобождать господина Навального, приговор которому вынес суд. Согласно поправкам к Конституции, у нас абсолютный приоритет российского законодательства перед решениями международных инстанций. Поэтому наш Минюст занял абсолютно правильную позицию», - сказал Долгов.
Прямых правовых механизмов, с помощью которых ЕСПЧ или Совет Европы мог бы принудить Россию исполнить решение, не существует. Навальный 5 февраля уже подал жалобу о неисполнении решений ЕСПЧ в комитет министров Совета Европы.
Россию могут попытаться исключить из Совета Европы за неисполнение решения европейского суда. Однако, действие, скорее всего, будет формальным. Москва уже не полнила условия для возращения права голоса в ПАСЕ, но снова стала им обладать.
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