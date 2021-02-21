«Пилим сук, на котором сидим». Навальный внёс раскол в ЕС

По словам Шалленберга, главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник «соразмерную реакцию» на ситуацию с Навальным в России.

«Но [санкционные] списки должны быть политически грамотными и юридически непроницаемыми. В противном случае мы отпилим сук, на котором сами сидим», — заявил глава австрийского МИДа.

При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. Об этом политик заявил в своем Twitter.

Напомним, 16 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить оппозиционера, сославшись на угрозу для его жизни и здоровья.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники сообщало, что представители европейских стран договорятся об антироссийских санкциях по ситуации с Навальным на заседании глав МИД 22 февраля. По данным собеседников Bloomberg, ограничения коснутся лиц и организаций, прямо участвовавших в аресте оппозиционера.