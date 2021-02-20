Два приговора, новые санкции и продуктовые сертификаты

Сразу два приговора вынесены в субботу оппозиционеру Алексею Навальному.

Первый тайм «судного дня» Навального остался за Мосгорсудом, который проводил выездное заседание по жалобе на решение суда первой инстанции, заменившего оппозиционеру условное наказание на реальное по делу «Ив Роше». Апелляционная инстанция лишь зачла 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

Позже в субботу Навальный принял участие в очередном заседании по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Этот процесс тоже закончился обвинительным приговором.

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