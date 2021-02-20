Два приговора, новые санкции и продуктовые сертификаты
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Сразу два приговора вынесены в субботу оппозиционеру Алексею Навальному.
Первый тайм «судного дня» Навального остался за Мосгорсудом, который проводил выездное заседание по жалобе на решение суда первой инстанции, заменившего оппозиционеру условное наказание на реальное по делу «Ив Роше». Апелляционная инстанция лишь зачла 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.
Позже в субботу Навальный принял участие в очередном заседании по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Этот процесс тоже закончился обвинительным приговором.
ЕС готовится сформулировать новые санкции против России.
Правительства стран-членов Евросоюза рассмотрят вопрос о санкциях из-за ареста Навального в понедельник, 22 февраля, передает Bloomberg. Ограничения, как утверждает агентство, коснутся российских чиновников и организаций, которые прямо участвовали в аресте Навального. Начало работы по утверждению новых санкций может привести к их юридическому оформлению уже к марту.
За более прагматичный подход, не препятствующий стратегическому партнерству с Москвой, выступают, в частности, Германия и Италия. Напротив, незамедлительно и всеобъемлюще покарать Москву требуют «младоевропейцы»: Литва, Латвия, Эстония и Польша. При этом санкционные меры могут быть приняты лишь при единогласной поддержке всех 27 членов Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин не исключил введения продуктовых сертификатов для малоимущих.
Эту идею озвучил на встрече главы государства с лидерами думских фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Президент ответил, что у этой инициативы «есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить. Но точно совершенно подумать над этим можно», согласился Путин.
Как сообщил НСН один из авторов соответствующего законопроекта глава комитета по труду и соцполитике Госдумы Ярослав Нилов, сертификат может быть потрачен исключительно на продовольственные товары первой необходимости - хлеб, молоко, крупы, овощи. Стоимость сертификата предполагается эквивалентной 30% от величины прожиточного минимума в конкретном регионе.
Международный олимпийский комитет опубликовал правила, по которым российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Эмблемой российской сборной станет логотип Олимпийского комитета России – ОКР на белом фоне без подписи, он же будет размещаться на флагах, под которыми выступят спортсмены. При этом полное название организации будет запрещено. На спортивном инвентаре вместо традиционной аббревиатуры «RUS» должна использоваться «ROC» - Russian Olympic Committee.
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