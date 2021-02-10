«Суверенитет на колбасу не меняем!» Толстой пообещал неожиданный ответ на санкции ЕС

«Санкции Евросоюза могут быть персональными или затронуть отдельные компании, но фантазии на этот счет уже заканчиваются у наших европейских "друзей". Интереснее подумать о том, каким будет удар России, который можно и нужно нанести в ответ на хамскую и агрессивную политику Евросоюза. Уже очевидно, что нам ни терять, ни бояться нечего», - отметил он.

По его словам, ответ будет неожиданным и ассиметричным. «Зеркальный ответ - это неправильно, так как экономические и другие пропорции у нас с Евросоюзом разные. Нужен ассиметричный и абсолютно неожиданный ответ. Уверен, что набор таких ответов у нас есть», - пояснил парламентарий.

Толстой также подчеркнул, что россияне не готовы продать независимость.

«На Западе верят, что чего-то добьются санкциями. Они думают, что российский народ свой суверенитет готов променять на колбасу и сытные контракты с Западом. Это первая иллюзия. А вторая в том, что они должны это делать для внутренней аудитории. Они вошли в этот клинч и уже не могут просто так выйти. Не могут сказать, что они ошиблись с санкциями», -заключил он.

Боррель посетил Москву 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с «командой Навального» для возможной организации его встречи с оппозиционером.

