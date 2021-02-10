«Суверенитет на колбасу не меняем!» Толстой пообещал неожиданный ответ на санкции ЕС
Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ в эфире НСН заявил, что Россия нанесет неожиданный «удар» в ответ хамскую и агрессивную политику Евросоюза.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России из-за того, что она «не оправдала ожиданий» и «не стала современной демократией». По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем в марте на саммите.
Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в эфире НСН заявил, что гораздо интереснее поразмышлять над ответным ударом России.
«Санкции Евросоюза могут быть персональными или затронуть отдельные компании, но фантазии на этот счет уже заканчиваются у наших европейских "друзей". Интереснее подумать о том, каким будет удар России, который можно и нужно нанести в ответ на хамскую и агрессивную политику Евросоюза. Уже очевидно, что нам ни терять, ни бояться нечего», - отметил он.
По его словам, ответ будет неожиданным и ассиметричным. «Зеркальный ответ - это неправильно, так как экономические и другие пропорции у нас с Евросоюзом разные. Нужен ассиметричный и абсолютно неожиданный ответ. Уверен, что набор таких ответов у нас есть», - пояснил парламентарий.
Толстой также подчеркнул, что россияне не готовы продать независимость.
«На Западе верят, что чего-то добьются санкциями. Они думают, что российский народ свой суверенитет готов променять на колбасу и сытные контракты с Западом. Это первая иллюзия. А вторая в том, что они должны это делать для внутренней аудитории. Они вошли в этот клинч и уже не могут просто так выйти. Не могут сказать, что они ошиблись с санкциями», -заключил он.
Боррель посетил Москву 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с «командой Навального» для возможной организации его встречи с оппозиционером.
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