«Суверенитет на колбасу не меняем!» Толстой пообещал неожиданный ответ на санкции ЕС

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ в эфире НСН заявил, что Россия нанесет неожиданный «удар» в ответ хамскую и агрессивную политику Евросоюза.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России из-за того, что она «не оправдала ожиданий» и «не стала современной демократией». По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем в марте на саммите.

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в эфире НСН заявил, что гораздо интереснее поразмышлять над ответным ударом России.

Боррель обиделся по самые санкции

«Санкции Евросоюза могут быть персональными или затронуть отдельные компании, но фантазии на этот счет уже заканчиваются у наших европейских "друзей". Интереснее подумать о том, каким будет удар России, который можно и нужно нанести в ответ на хамскую и агрессивную политику Евросоюза. Уже очевидно, что нам ни терять, ни бояться нечего», - отметил он.

По его словам, ответ будет неожиданным и ассиметричным. «Зеркальный ответ - это неправильно, так как экономические и другие пропорции у нас с Евросоюзом разные. Нужен ассиметричный и абсолютно неожиданный ответ. Уверен, что набор таких ответов у нас есть», - пояснил парламентарий.

Толстой также подчеркнул, что россияне не готовы продать независимость.

«На Западе верят, что чего-то добьются санкциями. Они думают, что российский народ свой суверенитет готов променять на колбасу и сытные контракты с Западом. Это первая иллюзия. А вторая в том, что они должны это делать для внутренней аудитории. Они вошли в этот клинч и уже не могут просто так выйти. Не могут сказать, что они ошиблись с санкциями», -заключил он.

Боррель посетил Москву 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с «командой Навального» для возможной организации его встречи с оппозиционером.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры