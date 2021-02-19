СМИ: Миллиардеры из РФ не попадут под санкции ЕС из-за Навального

Европейский союз не обсуждает возможность введения санкций против крупных предпринимателей из России в связи с делом Алексея Навального, поскольку нет достаточных юридических оснований для такого шага. Об этом заявил дипломатический источник в Брюсселе перед предстоящей 22 февраля встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС.

По словам источника, идея ограничительных мер в отношении российских олигархов не согласуется с политикой ЕС. Санкции вводятся с целью добиться изменения политики правительства РФ, против тех, кто напрямую связаны с конкретными решениями властей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Совет ЕС по иностранным делам 22 февраля может одобрить введение санкций против российских чиновников из-за замены Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

При этом, по данным агентства, санкции, скорее всего, не коснутся ведущих российских миллиардеров, поскольку некоторые страны ЕС не хотят «сжигать все мосты с Москвой». Под ограничения, скорее всего, попадут должностные лица и организации, которых Брюссель сочтёт непосредственно причастными к делу Навального.

Европейский суд по правам человека уже потребовал от Москвы незамедлительно отпустить оппозиционера из-под стражи, но министерство юстиции заявила, что это решение заведомо неисполнимо.

