Боррель обиделся по самые санкции

Россия не заинтересована в налаживании отношений с Евросоюзом. К такому выводу пришел верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, побывавший в конце минувшей недели в Москве с первым за три года визитом. Это свое умозаключение он озвучил, выступая во вторник на пленарном заседании Европарламента.

По его словам, целью визита было донести до российской стороны позицию Брюсселя о необходимости соблюдения прав человека, в том числе в деле российского оппозиционера Алексея Навального.

«Я хотел понять, заинтересованы ли российские власти в предотвращении ухудшения наших отношений и возможностью наладить диалог. Ответ был ясен — нет, они не заинтересованы», - заявил Боррель.



Еще не простыл след Борреля на российской земле, а в Европе его визит уже назвали провальным и, более того, унизительным. Вплоть до того, что большая группа депутатов Европарламента выступила за отставку Борреля. В Москве он был принят, действительно, прохладно. Для начала ему объяснили, как говорится, «с чего баня сгорела». Вина за разрушенные отношения с Россией лежит на самом Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой дипломатии ЕС.

«В 2014 году сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной», - указал глава российского МИД.

Ответ на едва ли не главный посыл всего визита еврокомиссара – немедленное освобождение Навального – был дипломатическим выстрелом в десятку. Лавров напомнил собеседнику, как, например, Испания отреагировала на призыв своих партнеров по ЕС освободить организаторов референдума о независимости Каталонии. «Испанские власти ответили: "даже не думайте сомневаться в тех решениях, которые мы принимаем в наших судах, по нашим законам". Это ровно то, чего мы хотим от Запада в плане взаимности», - указал Лавров. Пикантности этому высказыванию придает тот факт, что Боррель – уроженец той самой Каталонии.

И, как если бы всего вышеперечисленного было мало, на миссии Борреля был поставлен жирный крест: объявление персона нон грата дипломатов из Германии, Польши и Швеции. По данным российских властей, они участвовали в несанкционированных акциях в поддержку Навального. Сообщение об этом поступило прямо во время переговоров Лаврова и Борреля.

Не стерпев понесенных обид, Боррель заявил европарламентариям о намерении предложить новые санкции против России. По его словам, вопрос о санкциях будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится 22 февраля, а также на саммите в марте. Конкретных предложений он выдвинуть не смог.

