В Госдуме отказались верить в исключение России из Совета Европы
Депутат Алексей Чепа в эфире НСН также обвинил Германию в сложившейся ситуации вокруг Навального
У европейских элит должно хватить разума не исключать Россию из Совета Европы из-за лишения свободы оппозиционера Алексея Навального, заявил в эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, это было бы невыгодно и для европейцев.
«Мы являемся неотъемлемой частью Европы. Так же, как и Азии. И исключать нас из любого политического или экономического союза – это скажется на обеих сторонах. Это был бы неразумный шаг со стороны Европы. Думаю, разума хватит, и до этого не дойдет», - отметил депутат.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Петр Толстой допустил возможность исключения России из Совета Европы после того, как Москва заявила о незаконности требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Навального. Оппозиционеру в России заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявок на регистрацию.
По словам Чепы, в ситуации вокруг Навального виновата Германия, а санкции, которые в связи с этим делом страны ЕС обсудят 22 февраля, ударят и по интересам европейцев.
«Мы не знаем, о каких санкциях идет речь. Но все европейские санкции невыгодны в первую очередь европейцам. Это настолько политизировано, настолько навязано Европе. Власти Германии прекрасно осознавали, что Навальный нарушает закон. Когда его выписывали из больницы, ему поставили диагноз "абсолютно здоров". В соответствии с законодательством Навальный должен был немедленно отправиться домой и выполнять предписания суда. Немцы прекрасно знали, что Навальный должен был сесть. Они шли на это умышленно. Это только политический шаг. Он просто пешка, которую разыгрывают в политической игре. А санкции влияют на жизнь людей, на бизнес», - заключил собеседник НСН.
По данным агентства Bloomberg, некоторые страны не желают разрывать все связи с Россией, а потому санкции могут затронуть только чиновников и организации, непосредственно задействованные в деле Навального. За более прагматичный подход к санкциям, не препятствующий стратегическому партнерству с Россией, выступают, в частности, Германия и Италия. Наказать Москву требуют Литва, Латвия, Эстония и Польша.
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