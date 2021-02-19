В Госдуме отказались верить в исключение России из Совета Европы

У европейских элит должно хватить разума не исключать Россию из Совета Европы из-за лишения свободы оппозиционера Алексея Навального, заявил в эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, это было бы невыгодно и для европейцев.

«Мы являемся неотъемлемой частью Европы. Так же, как и Азии. И исключать нас из любого политического или экономического союза – это скажется на обеих сторонах. Это был бы неразумный шаг со стороны Европы. Думаю, разума хватит, и до этого не дойдет», - отметил депутат.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Петр Толстой допустил возможность исключения России из Совета Европы после того, как Москва заявила о незаконности требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Навального. Оппозиционеру в России заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявок на регистрацию.