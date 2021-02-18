От Люксембурга до Кореи. В Совфеде перечислили «друзей России»
Сенатор Андрей Климов в эфире НСН выразил уверенность, что «друзей у России больше, чем кому-то кажется».
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН выразил уверенность, что «друзей у России больше, чем кому-то кажется». Об этом он сказал в контексте заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Украина «не является дружественным для России» государством.
«Не все страны НАТО можно отнести к нашим недругам. Но там недругов хватает, к сожалению, в элитах. У нас с Японией есть территориальные проблемы. Но при этом с Японией у нас отношения ровные, во многих сферах далеко продвинутые. И Япония не стремится антироссийскую санкционную политику проводить. То есть она из тех стран, которые нельзя назвать нашими друзьями, но элиты этих стран относятся к нам нейтрально-позитивно. В целом, четыре пятых государств мира можно отнести к друзьям России, нашим стратегическим партнерам или, по крайней мере, к тем, которые не считают Россию своим недругом», - отметил Климов.
Он перечислил страны, которые точно можно отнести к друзьям России.
«Глубоко убежден, что Сербия является государством, дружественным России. Она отказывается входить в блок НАТО, не вводит и не собирается вводить никаких санкций в отношении Российской Федерации. Это государство, где мы себя чувствуем комфортно, у нас там безвизовый въезд. Еще пример – Армения. Кто бы там ни был у власти, но для армян дружеские отношения с Россией имеют важнейшее значение. Не буду говорить про Китай, потому что мы стратегические партнеры. Но у нас с Республикой Корея безвизовые отношения. Они не замечены ни в каких санкциях против нас. Между Сеулом и Москвой отношения ровные всегда. Вьетнам также», - сказал НСН сенатор.
По его словам, в Латинской Америке можно назвать много дружественных России стран. В Африке также мало стран, которые не состоят с нашей страной в дружеских отношениях.
«В Европе тоже немало. Они, правда, это не артикулируют. Но, например, Люксембург. Я считаю, вполне дружески к нам относится. И Португалия, и Монако. Во многом Франция. Даже в Германии, если вывести за скобки чересчур политизированных деятелей. Немецкие компании широчайшим образом представлены в нашей стране. По инвестициям в Россию они одни из первых. Наш товарооборот с Германией сопоставим с Китаем. Именно Берлин борется за то, чтобы "Северный поток-2" оставили в покое. Более того, по моей информации, Германия была не в восторге от идеи Евросоюза договариваться с Киевом за спиной России. Но тогда все вышло из-под контроля. Так что я не списывал бы Германию со счетов, хотя многим хочется сделать из нее чуть ли не главного врага России в Европе. Так что, когда люди говорят, что весь мир против нас, они просто врут», - подчеркнул сенатор.
Ранее Андрей Климов в эфире НСН диагностировал у генсека НАТО «спутанное сознание».
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