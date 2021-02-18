От Люксембурга до Кореи. В Совфеде перечислили «друзей России»

«Глубоко убежден, что Сербия является государством, дружественным России. Она отказывается входить в блок НАТО, не вводит и не собирается вводить никаких санкций в отношении Российской Федерации. Это государство, где мы себя чувствуем комфортно, у нас там безвизовый въезд. Еще пример – Армения. Кто бы там ни был у власти, но для армян дружеские отношения с Россией имеют важнейшее значение. Не буду говорить про Китай, потому что мы стратегические партнеры. Но у нас с Республикой Корея безвизовые отношения. Они не замечены ни в каких санкциях против нас. Между Сеулом и Москвой отношения ровные всегда. Вьетнам также», - сказал НСН сенатор.

По его словам, в Латинской Америке можно назвать много дружественных России стран. В Африке также мало стран, которые не состоят с нашей страной в дружеских отношениях.

«В Европе тоже немало. Они, правда, это не артикулируют. Но, например, Люксембург. Я считаю, вполне дружески к нам относится. И Португалия, и Монако. Во многом Франция. Даже в Германии, если вывести за скобки чересчур политизированных деятелей. Немецкие компании широчайшим образом представлены в нашей стране. По инвестициям в Россию они одни из первых. Наш товарооборот с Германией сопоставим с Китаем. Именно Берлин борется за то, чтобы "Северный поток-2" оставили в покое. Более того, по моей информации, Германия была не в восторге от идеи Евросоюза договариваться с Киевом за спиной России. Но тогда все вышло из-под контроля. Так что я не списывал бы Германию со счетов, хотя многим хочется сделать из нее чуть ли не главного врага России в Европе. Так что, когда люди говорят, что весь мир против нас, они просто врут», - подчеркнул сенатор.

Ранее Андрей Климов в эфире НСН диагностировал у генсека НАТО «спутанное сознание».

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