Володин пообещал исправить ошибки при мобилизации

При этом он подчеркнул, что к частичной мобилизации нельзя относиться формально и ответственность за это должны понимать чиновники «на всех уровнях власти».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне предупредила губернаторов о недопустимости ошибок при призыве в армию россиян.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подтвердил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что из-за чрезмерного старания военкоматов происходят ошибки и призывают не тех, кого надо.

