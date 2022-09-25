Володин пообещал исправить ошибки при мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вслед за председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о недопустимости нарушений, связанных с мобилизацией.

«Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо её исправить», - написал Володин в Telegram.

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При этом он подчеркнул, что к частичной мобилизации нельзя относиться формально и ответственность за это должны понимать чиновники «на всех уровнях власти».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне предупредила губернаторов о недопустимости ошибок при призыве в армию россиян.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подтвердил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что из-за чрезмерного старания военкоматов происходят ошибки и призывают не тех, кого надо.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаМобилизацияВячеслав Володин
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