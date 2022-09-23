Кадыров: План призыва в Чечне перевыполнен на 254%
План призыва военнослужащих в Чечне перевыполнен на 254%. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни указал, что все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат, такой механизм был проработан до объявления в стране частичной мобилизации, пишет Газета.ру.
По словам Кадырова, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут войти в ряды Вооруженных сил, указывает «Свободная пресса».
Глава Чечни призвал население республики, «в частности, наших любимых и уважаемых матерей», соблюдать спокойствие.
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