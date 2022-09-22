Песков назвал ложью публикации о планах мобилизовать миллион человек

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы мобилизации до одного миллиона человек, сообщает РИА Новости.

Песков объяснил, с чем связано решение о частичной мобилизации

Сообщения о том, что таких планах якобы говорится в седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, появились в ряде СМИ.

«Это ложь», - заявил представитель Кремля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУказыДмитрий Песков
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