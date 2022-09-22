Песков назвал ложью публикации о планах мобилизовать миллион человек
22 сентября 202215:27
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы мобилизации до одного миллиона человек, сообщает РИА Новости.
Сообщения о том, что таких планах якобы говорится в седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, появились в ряде СМИ.
«Это ложь», - заявил представитель Кремля.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов, сообщает RT.
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22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru