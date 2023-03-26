Пересечь красные линии. В России отреагируют на поставку западного оружия ВСУ
В России ответят на поставки западного оружия Украине.
Западные страны пересекают красные и даже бордовые линии, поставляя оружие Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1».
«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году», — отметил глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».
Украинский лидер Владимир Зеленский вновь упрекнул Запад в недостаточной поддержке. Он привел пять примеров, на которых продемонстрировал «промедления» западных партнеров.
«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Среди основных претензий Зеленского промедления при поставках дальнобойных ракет, при передаче Киеву боевых самолетов, при введении новых санкций против Москвы, при проведении «саммита формулы мира», а также в вопросе евроинтеграции Украины.
Великобритания не откажется от своих намерений поставить украинской армии боеприпасы с обедненным ураном. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
По его словам, в силу устоявшейся военной практики Лондон не может отказаться от поставок снарядов с ураном. При этом дипломат отметил, что далеко не все британцы поддерживают такой шаг.
Передать бронебойные снаряды с обедненным ураном Украине пообещала замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Также Лондон направит Киеву танки Challenger 2.
Если Великобритания поставит Украине снаряды из обеднённого урана, Россия будет вынуждена реагировать, заявил Владимир Путин после переговоров с лидером КНР. Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии и сейчас там вся земля заражена тяжелым металлом.
«Обедненный уран – это отходы, уран-235 выбран, а это получается уран-238, которого много в природе. Он применяется как тяжелый металл в снарядах. Но он тоже радиоактивный и ничего хорошего в этом нет... Может быть онкология. Земля засоряется этим металлом, а чистить дорого. Вот Сербию всю загадили», - напомнил Васильев.
Ранее члены Евросоюза договорились помогать Украине на постоянной основе. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщило агентство ТАСС. По его словам, на заседании Евросовета представители государств приняли решение увеличить объемы поставки боеприпасов Киеву, должным образом подготовив производственные мощности.
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