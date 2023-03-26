Пересечь красные линии. В России отреагируют на поставку западного оружия ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь упрекнул Запад в недостаточной поддержке. Он привел пять примеров, на которых продемонстрировал «промедления» западных партнеров.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Среди основных претензий Зеленского промедления при поставках дальнобойных ракет, при передаче Киеву боевых самолетов, при введении новых санкций против Москвы, при проведении «саммита формулы мира», а также в вопросе евроинтеграции Украины.