«Локомотив» рассматривает россиян на пост главного тренера
Московский футбольный клуб «Локомотив» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды, сообщает ТАСС.
Речь идет о российских специалистах. Как заявил спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов, шансы Сергея Овчинникова на утверждение в данной должности увеличатся, если футболисты победят во всех матчах до конца года. «Но могу сказать, что кандидаты есть. Это российские тренеры», - отметил Акавов.
Ранее «Локомотив» объявил об увольнении главного тренера Галактионова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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