«Элегантный ответ». Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш убежден, что Россия, приняв решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, дает элегантный уравновешивающий ответ НАТО на все провокации альянса в ходе специальной военной операции на Украине.

«Размещение Россией своего тактического ядерного оружия в Белоруссии абсолютно напрямую связано с СВО... Размещение, напротив, будет сдерживать Киев. А провокаций со стороны и Украины, и Польши и так было уже более чем достаточно. Этот элегантный ответ на все предшествовавшие провокации НАТО как раз и должен заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум. Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», — цитирует политолога РИА Новости.

Также Коктыш полагает, что ядерное оружие РФ в Белоруссии изменит позицию Финляндии по поводу вступления в НАТО. По его мнению, «финны будут против вступления».