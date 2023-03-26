«Элегантный ответ». Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии
На Западе и в России началась дискуссия о причинах размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия.
Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, по аналогии с тем, как Вашингтон это делает на территории своих стран-союзниц, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» российский лидер Владимир Путин. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии планируется завершить к 1 июля. При этом Россия не будет нарушать своих международных обязательств по его нераспространению, подчеркнул президент РФ.
МИД Германии назвал «попыткой запугивания» решение разместить российское ядерное оружие в Белоруссии, пишет немецкая газета Welt.
Немецкий МИД осудил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии в этой связи заявив о «дальнейшей попытке ядерного запугивания».
При этом издание не поднимает тему хранения в стране ядерного оружия Соединенных Штатов.
В Японии считают, что размещение в Белоруссии ядерного оружия является ответом на помощь Запада Украине. Об этом сообщают ведущие японские средства массовой информации, в числе которых также телеканал NHK.
В Yomiuri журналисты написали, что решение разместить ядерное оружие РФ в Белоруссии выражает тревогу стран в связи с готовящимся наступлением Киева, который намерен использовать западные танки и другой бронетехнику, пишет Газета.ru.
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш убежден, что Россия, приняв решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, дает элегантный уравновешивающий ответ НАТО на все провокации альянса в ходе специальной военной операции на Украине.
«Размещение Россией своего тактического ядерного оружия в Белоруссии абсолютно напрямую связано с СВО... Размещение, напротив, будет сдерживать Киев. А провокаций со стороны и Украины, и Польши и так было уже более чем достаточно. Этот элегантный ответ на все предшествовавшие провокации НАТО как раз и должен заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум. Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», — цитирует политолога РИА Новости.
Также Коктыш полагает, что ядерное оружие РФ в Белоруссии изменит позицию Финляндии по поводу вступления в НАТО. По его мнению, «финны будут против вступления».
Пока в Европе и Японии кипят страсти по поводу размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, за океаном сохраняют публичное спокойствие. В Пентагоне отметили, что нет признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие. Утверждается, что администрация президента США придерживается такого же мнения.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву уменьшил риск начала ядерной войны. Он напомнил, что план Китая по урегулированию украинского кризиса запрещает применение ядерного оружия.
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