Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добраться до российских войск, так как их уничтожают тяжелым оружием еще до того, как они смогут это сделать. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
Он отметил, что российским военным помогает российская усовершенствованная система разведки, информирующая их о происходящем на поле боя. Благодаря такой системе, указал Макгрегор, военные могут наносить точные удары по войскам Украины.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире канала «Россия 1» заявлял, что численность ВСУ в ДНР пока не позволяет им начать контратаку. Он отметил, что у ВСУ еще не сформированы «ударные кулаки» и бронегруппы, о чем заявляет Киев, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры
- СМИ: Костомарову ампутировали все пальцы левой руки
- Турпоток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный
- Саакашвили обвинил Россию в его отравлении
- Актер из «Универа» Гогунский попрощался с Европой в своей новой песне
- В Боснии и Герцеговине напомнили о бомбардировках НАТО сербов
- На Украине арестовали активы жены Медведчука
- Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск
- В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
- Памятник Горькому снесли в Одессе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru