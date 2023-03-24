Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск

Он отметил, что российским военным помогает российская усовершенствованная система разведки, информирующая их о происходящем на поле боя. Благодаря такой системе, указал Макгрегор, военные могут наносить точные удары по войскам Украины.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире канала «Россия 1» заявлял, что численность ВСУ в ДНР пока не позволяет им начать контратаку. Он отметил, что у ВСУ еще не сформированы «ударные кулаки» и бронегруппы, о чем заявляет Киев, сообщает НСН.

