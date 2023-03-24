Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добраться до российских войск, так как их уничтожают тяжелым оружием еще до того, как они смогут это сделать. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

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Он отметил, что российским военным помогает российская усовершенствованная система разведки, информирующая их о происходящем на поле боя. Благодаря такой системе, указал Макгрегор, военные могут наносить точные удары по войскам Украины.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире канала «Россия 1» заявлял, что численность ВСУ в ДНР пока не позволяет им начать контратаку. Он отметил, что у ВСУ еще не сформированы «ударные кулаки» и бронегруппы, о чем заявляет Киев, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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