Страны Евросоюза условились о постоянной помощи Украине
Члены Евросоюза договорились помогать Украине на постоянной основе. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, на заседании Евросовета представители государств приняли решение увеличить объемы поставки боеприпасов Киеву, должным образом подготовив производственные мощности. Канцлер ФРГ добавил, что ЕС будет помогать Украине столько, сколько потребуется для защиты суверенитета и целостности страны.
Также Шольц отметил, что Германия предложила другим государствам подписывать контракты с предприятиями, специализирующимися на производстве оружия, дабы «гарантировать свою собственную поддержку» Киеву.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава получит от Евросоюза 300 миллионов евро в качестве компенсации за военно-техническую помощь Украине.
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