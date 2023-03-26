Путин раскрыл причины доставки оружия ВСУ к линии соприкосновения
Украинская сторона доставляет военную технику до линии боевого соприкосновения по ночам, делая это скрытно. Отдельные цели Вооруженным силам РФ удается достать, другие - нет, но эта задачаперед военными стоит, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«Что-то удается сделать нашим военным, что-то - нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать - достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава… нет, конечно», – ответил Путина на вопрос Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» о том, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается ударами российских военных.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России продолжают перемалывать все вооружение и технику, которые Запад передает Украине, сообщает ТАСС. В ходе селекторного совещания в военном ведомстве он отметил, что техника уничтожается не только во время боев, но и на маршрутах доставки.
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