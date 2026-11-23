Так российский дипломат прокомментировал вопрос о высказываниях министров обороны двух стран относительно ударов Вооруженных сил Украины по территории РФ. «Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии», – сказал Лавров.

17 ноября глава военного ведомства Германии Борис Писториус назвал «довольно глупой» критику атак Киева по России. Его британский коллега Уэс Стритинг также выступил в поддержку ударов, указав, что «они помогают ослаблять российский военный потенциал».

Ранее эксперт назвал возможные цели ответа России на удары по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

