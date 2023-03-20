Украина получила норвежские танки Leopard 2

Норвегия поставила для украинской армии танки Leopard 2. Об этом сообщило министерство обороны королевства.

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По данным оборонного ведомства Норвегии, началось обучение украинских военных управлению «Леопардами».

В своих социальных сетях минобороны разместило фотографию, на которой изображен выезжающий из военно-транспортного самолета «Леопард».

Военнослужащие ВСУ ранее прошли в Германии обучение управлению Leopard 2. Программа была рассчитана на несколько недель.

Польша 9 марта передала Украине 10 «Леопардов», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НорвегияВСУУкраина

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