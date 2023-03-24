Посол РФ в Британии: Лондон не откажется от поставок снарядов с ураном Киеву

По его словам, в силу устоявшейся военной практики Лондон не может отказаться от поставок снарядов с ураном. При этом дипломат отметил, что далеко не все британцы поддерживают такой шаг.

Передать бронебойные снаряды с обедненным ураном Украине пообещала замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Также Лондон направит Киеву танки Challenger 2.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что поставки западного оружия Украине могут привести к ядерному апокалипсису. По его мнению, риски конфликта с применением оружия массового поражения растут, пишет НСН.

