Песков: Мир между Россией и Украиной «может наступить сегодня»
10 апреля 202614:40
Мир между Россией и Украиной «может наступить сегодня». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что для этого украинский лидер Владимир Зеленский должен «взять на себя ответственность и принять соответствующее решение».
«Мы неоднократно говорили... мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что урегулированию конфликта поможет вывод украинских войск из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе
- Союз потребителей назвал стоимость набора для кулича
- Два человека погибли при взрыве на складе во Владикавказе
- «Косметикой» не обойдёшься: Блокировка Telegram понизила рейтинги Путина и правительства
- Диетолог раскрыла, как правильно выйти из Великого поста
- Ролик: Строительство крупнейшей АЭС в Приморье избавит от дефицита электроэнергии
- Песков: Дмитриев не ведёт переговоров по Украине
- Летальная лотерея: Инфекционист назвал последствия отказа прививаться от бешенства
- Диетолог Мухина назвала оздоровительный эффект Великого поста
- Политолог Блохин объяснил, из-за чего США могут выйти из переговоров по Украине