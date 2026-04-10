Песков: Мир между Россией и Украиной «может наступить сегодня»

Мир между Россией и Украиной «может наступить сегодня». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин объявил пасхальное перемирие на два дня

Он отметил, что для этого украинский лидер Владимир Зеленский должен «взять на себя ответственность и принять соответствующее решение».

«Мы неоднократно говорили... мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что урегулированию конфликта поможет вывод украинских войск из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Григорий Сысоев
