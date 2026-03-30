«Зелёнка» и горячие головы: Зачем Киеву пасхальное перемирие
Возможное перемирие не остановит атаки дронов и «неуправляемую» часть ВСУ, сказал в эфире НСН Юрий Подоляка, а Владимир Рогов указал на аномально раннюю весну.
Пасхального перемирия недостаточно по времени для перегруппировки войск, заявил в интервью НСН военный блогер Юрий Подоляка, но оно может улучшить подготовку Киева к так называемой «зелёнке», считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Лидер украинского режима Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова к прекращению огня на пасхальные праздники. Подоляка считает, что это пиар-ход.
«Это чисто пиар и политическая игра. В целом это более выгодно им, чем нам, но мы можем на это согласиться, поскольку наше руководство не хочет быть инициатором разрушения так называемого мирного трека, хотя, понятно, что он не работает. Соответственно, раз Киев согласился, то мы тоже. За время перемирия возможен обмен телами. За 2-3 дня перегруппировка войск не производится. Если кто-то будет пытаться закрепиться под эту погоду, по ним сразу нанесут удар, и никто не будет заморачиваться насчет перемирия. Дроны продолжат летать, просто атак станет поменьше. Управляемость войсками на переднем крае довольно условная. Найдутся горячие головы, которые будут делать, что захотят, и им никто ничего не сделает», - сказал Подоляка.
Со своей стороны, Владимир Рогов считает, что Зеленский пытается выиграть время из-за очень ранней весны.
«У Зеленского тяжелая ситуация на всех участках фронта, поэтому ему необходима передышка, чтобы накопить количество ударных дронов. Атаки на Россию идут волнами: то несколько дней, то дронов совсем мало. Плюс необходимо сделать передислокацию, подготовиться к обороне, к «зёленке». В этом году весна как никогда ранняя, листва на деревьях появится примерно на месяц раньше обычного времени. Листва - это какая-никакая защита для наших ребят от дронов с учетом мертвой зоны вдоль линии боевого соприкосновения. Поэтому Зеленский понимает, что его ждут тяжелые времена, и хочет к ним подготовиться лучше. Лучше можно подготовиться путем хоть такого, короткого перемирия. При этом о мире речь в его словах не идет. Всегда, если что-то звучало с той стороны, это было лукаво. Возможно, Зеленский понимает, что даже Трамп уже не сдерживает раздражения по поводу него, и поэтому пытается внести такие нарративы, что я в привязке к Пасхе готов подобные вещи проводить», - разъяснил собеседник НСН.
В начале февраля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента РФ Владимира Путина на фоне холодов в течение недели, с 25 января по 1 февраля, не обстреливать энергообъекты Киева и других украинских городов. По его словам, Путин согласился и выполнил обещание. В ответ ВСУ вечером 3 февраля нанесли ракетный удар по Белгороду, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Аршавин рассказал, кто выиграет чемпионат мира по футболу в 2026 году
- Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену в новой роли
- СМИ: Минцифры потребовало от операторов связи ввести плату за использование VPN
- Фантаст Панов поспорил с автором «Ведьмака» о ценах на книги и водку
- В Госдуме заявили, что не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю
- Убивают интернет: «Поломку» VK Видео связали с блокировкой Telegram
- Путин поручил создать «Российскую биологическую промышленную компанию»
- Чья ошибка? Почему банки выдают кредиты вопреки самозапретам
- Худрук театра Вахтангова раскрыл, как звание «народного» повлияет на Вдовиченкова
- «Зелёнка» и горячие головы: Зачем Киеву пасхальное перемирие