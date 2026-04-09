В Совфеде назвали «голубыми мечтами» слова Зеленского о встрече с Путиным

К словам украинского лидера Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным следует относиться очень спокойно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Трамп заявил, что с Путиным проще, чем с Зеленским

Как пишет RT, Зеленский сказал, что готов к личной встрече с Путиным, но за пределами России или Украины. По словам Джабарова, эти слова - «голубые мечты господина Зеленского».

Сенатор указал, что украинский лидер «нелегитимен», поэтому с ним может встретиться любой россиянин, но не глава государства. Кроме того, с Зеленским «не о чем говорить».

«Всё, что ему предлагали... он все отвергает. Никакого ухода войск с Донбасса, никаких уступок... Только какое-то перемирие... Понятно, для чего – перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее», - заключил Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что встреча Путина с Зеленским возможна только в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Владимир ДжабаровПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры