В Совфеде назвали «голубыми мечтами» слова Зеленского о встрече с Путиным
К словам украинского лидера Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным следует относиться очень спокойно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Как пишет RT, Зеленский сказал, что готов к личной встрече с Путиным, но за пределами России или Украины. По словам Джабарова, эти слова - «голубые мечты господина Зеленского».
Сенатор указал, что украинский лидер «нелегитимен», поэтому с ним может встретиться любой россиянин, но не глава государства. Кроме того, с Зеленским «не о чем говорить».
«Всё, что ему предлагали... он все отвергает. Никакого ухода войск с Донбасса, никаких уступок... Только какое-то перемирие... Понятно, для чего – перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее», - заключил Джабаров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что встреча Путина с Зеленским возможна только в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
