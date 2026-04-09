В Совфеде назвали «голубыми мечтами» слова Зеленского о встрече с Путиным

Как пишет RT, Зеленский сказал, что готов к личной встрече с Путиным, но за пределами России или Украины. По словам Джабарова, эти слова - «голубые мечты господина Зеленского».

Сенатор указал, что украинский лидер «нелегитимен», поэтому с ним может встретиться любой россиянин, но не глава государства. Кроме того, с Зеленским «не о чем говорить».

«Всё, что ему предлагали... он все отвергает. Никакого ухода войск с Донбасса, никаких уступок... Только какое-то перемирие... Понятно, для чего – перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее», - заключил Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что встреча Путина с Зеленским возможна только в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

