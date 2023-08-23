Китай и ЮАР призвали Россию и Украину к переговорам

Отмечается, что и ЮАР, и Китай пришли к выводу о том, что диалог и переговоры — единственный правильный путь решения российско-украинского конфликта. Они договорились содействовать переговорам России и Украины и выразили готовность сыграть в процессе конструктивную роль.

Кроме того, представители Китая отметили, что КНР одобряет посредничество в урегулировании кризиса на Украине Африканской мирной миссии.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что США могут предложить России перемирие в конфликте с Украиной, если на президентских выборах в 2024 году победят республиканцы. По его словам, такой вариант допустим, поскольку Республиканская партия куда более враждебно настроена против Китая. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

