Китай и ЮАР призвали Россию и Украину к переговорам
Россия и Украина должны возобновить мирные переговоры. Об этом заявили представители КНР и ЮАР по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в Йоханнесбург. Соответствующий документ опубликован на портале Министерства иностранных дел Китая.
Отмечается, что и ЮАР, и Китай пришли к выводу о том, что диалог и переговоры — единственный правильный путь решения российско-украинского конфликта. Они договорились содействовать переговорам России и Украины и выразили готовность сыграть в процессе конструктивную роль.
Кроме того, представители Китая отметили, что КНР одобряет посредничество в урегулировании кризиса на Украине Африканской мирной миссии.
Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что США могут предложить России перемирие в конфликте с Украиной, если на президентских выборах в 2024 году победят республиканцы. По его словам, такой вариант допустим, поскольку Республиканская партия куда более враждебно настроена против Китая. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru