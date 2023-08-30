Болтон: Путин может предложить мир и оставить Украину без союзников
Президент России Владимир Путин может предложить мир, если украинское наступление не приведет к значительному прогрессу в боевых действиях, и Запад будет склонен согласиться на это, считает экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом эксперт написал в своей статье для 19fortyfive.
«Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры», — указал Болтон.
По его мнению, лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне «будут испытывать огромное искушение» согласиться на урегулирование, пишет RT. Болтон считает, что многие европейские политики хотят оставить украинский конфликт в прошлом, в частности, об этом говорит слабеющая военная и финансовая поддержка Киева.
Экс-советник также высказал мнение, что ситуацией может воспользоваться президент США Джо Байден, политика которого «терпит крах», и Украина может стать обузой для Штатов.
«Смелый дипломатический маневр Путина может стать именно тем предлогом, который нужен Байдену», — заявил Болтон, добавив, что согласие Запада на переговоры поставит Киев в невыгодное положение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru