Болтон: Путин может предложить мир и оставить Украину без союзников

«Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры», — указал Болтон.

По его мнению, лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне «будут испытывать огромное искушение» согласиться на урегулирование, пишет RT. Болтон считает, что многие европейские политики хотят оставить украинский конфликт в прошлом, в частности, об этом говорит слабеющая военная и финансовая поддержка Киева.

Экс-советник также высказал мнение, что ситуацией может воспользоваться президент США Джо Байден, политика которого «терпит крах», и Украина может стать обузой для Штатов.

«Смелый дипломатический маневр Путина может стать именно тем предлогом, который нужен Байдену», — заявил Болтон, добавив, что согласие Запада на переговоры поставит Киев в невыгодное положение.

