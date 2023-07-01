Переговоры неминуемы? Украина готовится, Запад сопротивляется переговорам с РФ
Запад и Украина публично сопротивляются мирным переговорам с Россией, но Киев их уже планирует.
Украинские власти сообщили директору ЦРУ Уильяму Бернсу о планах разместить артиллерию и ракеты у Крыма и начать переговоры с Россией. Об этом пишет Washington Post.
В случае если Вооруженные силы Украины до октября не смогут добиться значительного успеха в ходе контрнаступления, Евросоюз будет настаивать на заморозке конфликта и начале мирных переговоров с РФ. Об этом заявил евродепутат от Польши Витольд Ян Ващиковский в интервью украинскому агентству «Униан».
«Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом военного противостояния», - отметил евродепутат.
Он также напомнил, что в ЕС есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией.
Официальные переговоры по украинскому вопросу начнутся в июле, утверждает немецкий телеканал ARD.
По данным СМИ, накануне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, темой которой и стали июльские переговоры. Роль России в предстоящих переговорах не уточняется.
Конфликт на Украине должен был завершиться в апреле 2023 года, однако препятствием для этого стало вмешательство Запада. Об этом заявил зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Сенатор напомнил, что президент Владимир Путин ранее демонстрировал документы по урегулированию, которые вырабатывались в марте 2022 года.
«Мы все могли убедиться в том, что это были документы высочайшей степени готовности, а это значит, что там плюс-минус в апреле конфликт мог в какой-то стадии быть завершён. И мы понимаем все прекрасно, сколько бы при этом было сохранено человеческих жизней, сколько объектов материальной инфраструктуры. Мы все понимаем, что сейчас бы мир был значительно более стабильным и значительно более безопасным», — указал Косачев.
По словам политика, Украине «не дали» урегулировать ситуацию и «особо никто не спрашивал» Киев. Косачев пояснил, что на Западе решили разрушить Россию экономически и добиться военного поражения Москвы.
Бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил Запад в срыве мирных переговоров России и Украины в 2022 году. Его цитирует ТАСС.
Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной. Последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 года. По его словам, Украина была близка к мирному решению и нейтралитету. Это не устраивало страны Запада, которые пошли на срыв переговоров, сказал помощник главы государства.
«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев», - подчеркнул он.
В администрации США считают, что любые мирные переговоры по Украине должны начинаться с обсуждения представленного украинским президентом Владимиром Зеленским плана из 10 пунктов. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что любая дискуссия по этому вопросу приветствуется, если она надежная и заслуживает доверия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и мира на российских условиях. Он также отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля приведет Украину ближе к альянсу и предоставит ей многолетнюю программу военных поставок.
В интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что независимо от продвижения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), Киев не согласится на заморозку конфликта. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в интервью BBC.
Он отметил, что контрнаступление ВСУ развивается «медленнее, чем хотелось бы». При этом Зеленский указал, что Киеву «необходимы победы на поле боя». По словам президента, Украина никогда не сядет за стол переговоров, пока Россия не выведет свои войска.
По данным исследования Russian Field, 45% респондентов поддерживают продолжение боевых действий РФ на Украине, 44% - мирные переговоры. Если же для продолжения боевых действий потребуется вторая волна мобилизации, мирные переговоры одобрит уже большинство во всех возрастных группах (54% от общего числа респондентов), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru