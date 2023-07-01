Переговоры неминуемы? Украина готовится, Запад сопротивляется переговорам с РФ

В случае если Вооруженные силы Украины до октября не смогут добиться значительного успеха в ходе контрнаступления, Евросоюз будет настаивать на заморозке конфликта и начале мирных переговоров с РФ. Об этом заявил евродепутат от Польши Витольд Ян Ващиковский в интервью украинскому агентству «Униан».



«Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом военного противостояния», - отметил евродепутат.

Он также напомнил, что в ЕС есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией.