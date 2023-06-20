Белый дом считает, что переговоры по Украине должны начинаться с плана Киева

Администрация США считает, что любые мирные переговоры по Украине должны начинаться с обсуждения представленного украинским президентом Владимиром Зеленским плана из 10 пунктов. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что любая дискуссия по этому вопросу приветствуется, если она надежная и заслуживает доверия.

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Ранее так называемую африканскую инициативу выдвинули лидеры семи стран Африки, включая президентов ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер-министра Египта. В конце прошлой недели они побывали в Киеве, после чего приехали в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», делегация также представила план из 10 принципов, который может стать фундаментом для украинского урегулирования.

Китайская Народная Республика уже заявила, что согласна объединить усилия с государствами Африки, а также другими заинтересованными сторонами для достижения урегулирования на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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