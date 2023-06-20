Белый дом считает, что переговоры по Украине должны начинаться с плана Киева

Администрация США считает, что любые мирные переговоры по Украине должны начинаться с обсуждения представленного украинским президентом Владимиром Зеленским плана из 10 пунктов. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что любая дискуссия по этому вопросу приветствуется, если она надежная и заслуживает доверия.