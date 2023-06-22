«Успокаивают Кремль»: Стрелков призвал не верить заявлениям НАТО о нехватке оружия

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил НСН, что США не пойдут на переговоры с Москвой даже в случае провала украинского контрнаступления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие представители альянса пытаются «успокоить» Кремль своими заявлениями об истощении запасов оружия, заявил экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем. Он объяснил это серьезными потерями ВСУ. При этом генсек НАТО ранее сообщил, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах альянса.

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«Никогда не следует верить заявлениям противника, которые делаются чаще всего, чтобы обмануть. Я поэтому никогда не доверяю публичным заявлениям государственных и военных деятелей НАТО. Предполагаю, что такие заявления делают в расчете на успокоение Кремля, чтобы в Кремле верили в то, что в НАТО ослабели. Также это делается для того, чтобы пролоббировать выпуск вооружения и новые поставки Украине», - отметил Стрелков.

По его словам, США не допустят никакого компромисса с Москвой и переговоров даже в случае провала контрнаступления ВСУ.

«Никакого компромисса не будет. Столтенберг и другие представители НАТО заявили, что они против любых переговоров даже, не говоря уже о компромиссах с Москвой, даже в случае неудачи украинского наступления. США выгодно, чтобы военные действия продолжались сколько угодно. Это экономически ослабляет Европу, не затрагивает США. Никто кроме Москвы не заинтересован в компромиссе», - объяснил собеседник НСН.

А эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков ранее сказал «Радиоточке НСН», что генсек НАТО Йенс Столтенберг не лукавит, когда говорит об опустошении складов альянса.

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ФОТО: РИА Новости
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