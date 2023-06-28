«Огрызок государства»: НАТО отрекается от Украины, намекая на истощение ресурсов

Киев не теряет надежды вступить в НАТО, несмотря на неоднозначные заявления «партнеров», которые уже давно ничего не обещают Украине на этот счет. Так, накануне премьер Бельгии Александер де Кроо на встрече лидеров альянса в Гааге заявил, что Украина «когда-нибудь» станет частью НАТО.

«Вопрос состоит в том, что нам необходимо делать в ожидании: оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности», - объяснил он позицию альянса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Киев получил приглашение не на сам саммит в июле, а на совет НАТО-Украина.

«Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации», — пояснил министр, отметив, что Киев не разделяет такой точки зрения.

По мнению официального Киева, у НАТО есть все условия, чтобы принять Украину в альянс.