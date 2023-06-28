«Огрызок государства»: НАТО отрекается от Украины, намекая на истощение ресурсов
Киев не теряет надежды вступить в НАТО, несмотря на заявления западных партнеров, которые не видят Украину в альянсе.
Киев не теряет надежды вступить в НАТО, несмотря на неоднозначные заявления «партнеров», которые уже давно ничего не обещают Украине на этот счет. Так, накануне премьер Бельгии Александер де Кроо на встрече лидеров альянса в Гааге заявил, что Украина «когда-нибудь» станет частью НАТО.
«Вопрос состоит в том, что нам необходимо делать в ожидании: оказывать политическую поддержку, чтобы продолжать обсуждение присоединения, и предоставить необходимые гарантии безопасности», - объяснил он позицию альянса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Киев получил приглашение не на сам саммит в июле, а на совет НАТО-Украина.
«Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации», — пояснил министр, отметив, что Киев не разделяет такой точки зрения.
По мнению официального Киева, у НАТО есть все условия, чтобы принять Украину в альянс.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский предупреждал Запад, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, то это демотивирует ВСУ, «выбьет почву из-под но Киева».
26 июня глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает получить на саммите Североатлантического альянса в июле приглашение к упрощенному присоединению к НАТО. По словам Ермака, если продолжить политику открытых дверей, то для России это будет «плохим сигналом».
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что украинские власти сами понимают отсутствие перспектив по вступлению Украины в Североатлантический альянс. По его словам, пока конфликт с Россией не закончится, говорить о каких-либо планах о вступлении в НАТО не приходится.
Ранее французская газета Le Monde неожиданно сообщила, Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить мирные переговоры Украины и России.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в связи с этим объяснил НСН, что подобной риторикой французский лидер Эмманюэль Макрон пытается перечеркнуть свои предыдущие заявления об «уважении России», так как подобные слова вызвали бурю эмоций не только в Киеве, но и в ЕС.
«Для Макрона сейчас важна поддержка Восточной Европы, так как в Польше, Прибалтике всегда упрекали Макрона в особых симпатиях к Путину, в том, что Франция стремилась диалог наладить с Россией. Это считали предательством. Сейчас Макрон убедил их, что он как все, а позиция Франции не отличается от общей позиции ЕС и коллективного Запада. Его не будут больше обвинять в том, что он подыгрывает России. Он занял откровенно недружественную позицию», - заключил он.
В целом западные страны, пытаясь оправдаться перед Киевом по вопросу вступления в НАТО, продолжают говорить о постоянной военной поддержке Украине, иногда даже не только говорить.
Так, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники на июльском саммите НАТО в Вильнюсе примут многолетний пакет помощи Украине.
«С нашей помощью украинские военные должны совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО», — пообещал он.
Также во время саммита блок планирует повысить ряд целевых показателей для стран-членов и договориться об увеличении расходов на оборону.
При этом до этого генсек НАТО намекнул, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не лукавит, когда говорит об опустошении складов Альянса, заявил в интервью НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Конфликт на Украине очень интенсивный в плане расхода боеприпасов. Он выше, чем все известные войны, за исключением Второй мировой, с обеих сторон расходуется очень много боеприпасов. По косвенным признакам можно судить, что у НАТО действительно есть проблемы. После крушения Советского Союза, оборонная промышленность в Европе и США была очень сильно сокращена, поскольку враг исчез. При этом у них очень много баз и складов хранения. Вооружение у них есть во многих точках мира, поэтому они то из Ирака возьмут, то из Кувейта или из Южной Кореи. Но запасы нужно восполнять, а мощностей видимо не хватает», - сказал Калмыков.
По его словам, дефицит боеприпасов может существенно подорвать обороноспособность Украины.
Со своей стороны, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН заметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие представители альянса пытаются лишь «успокоить» Кремль своими заявлениями об истощении запасов оружия.
«Никогда не следует верить заявлениям противника, которые делаются чаще всего, чтобы обмануть. Я поэтому никогда не доверяю публичным заявлениям государственных и военных деятелей НАТО. Предполагаю, что такие заявления делают в расчете на успокоение Кремля, чтобы в Кремле верили в то, что в НАТО ослабели. Также это делается для того, чтобы пролоббировать выпуск вооружения и новые поставки Украине», - отметил Стрелков.
16 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд Североатлантического альянса для помощи Украине. Он отметил, что такие действия являются частью постоянного обязательства Великобритании по предоставлению Украине необходимых для нее техники и «средств для обучения».
Российская сторона любые попытки Киева пролезть в НАТО встречает предупреждениями. Так, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в таком случае для Украины ее конфликт с Россией станет перманентным.
По мнению Медведева, России «не нужна Украина в НАТО», по крайней мере, до тех пор, «пока хотя бы огрызок этого государства в сохраняется в нынешнем виде». Зампред Совбеза считает, что в этом случае «конфликт будет перманентным».
Он добавил в своем телеграм-канале, что «новый политический режим на Украине» не будет стремиться стать членом НАТО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Якутске пассажир выпал из автобуса вместе с окном
- Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки
- Марочко заявил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении
- Замглавы Минфина Сазанов допустил возвращение налога на сверхприбыль
- Связанный с Пригожиным самолет ночью вылетел из Минска в сторону Москвы
- СМИ: Магазинам могут разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности
- СМИ: Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании журналистку Кэрролл
- СМИ: в РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные авто
- Кулеба: Украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении
- Исследование: около половины россиян не готовы отказаться от фастфуда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru