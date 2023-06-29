Украине дали 3 месяца для достижения успехов в ходе контрнаступления

В случае если Вооруженные силы Украины до октября не смогут добиться значительного успеха в ходе контрнаступления, Евросоюз будет настаивать на заморозке конфликта и начале мирных переговоров с РФ. Об этом заявил евродепутат от Польши Витольд Ян Ващиковский в интервью украинскому агентству «Униан».

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«Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом военного противостояния», - отметил евродепутат.

Он также напомнил, что в ЕС есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Ранее Украина признала правду о контрнаступлении ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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