«Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом военного противостояния», - отметил евродепутат.

Он также напомнил, что в ЕС есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Ранее Украина признала правду о контрнаступлении ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



