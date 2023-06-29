Посланник Ватикана по Украине встретился с патриархом Кириллом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 29 июня встретился с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Видео распространила Московская патриархия, пишет РИА Новости.
«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», - сказал Кирилл в ходе встречи.
Патриарх призвал объединить силы для предотвращения крупного вооруженного противостояния. Посланник Ватикана отметил, что Папа Римский просил его встретиться с Кириллом и узнать его мнение о конфликте на Украине.
Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня. В среду он встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым.
В интервью итальянским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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