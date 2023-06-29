Посланник Ватикана по Украине встретился с патриархом Кириллом

«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», - сказал Кирилл в ходе встречи.

Патриарх призвал объединить силы для предотвращения крупного вооруженного противостояния. Посланник Ватикана отметил, что Папа Римский просил его встретиться с Кириллом и узнать его мнение о конфликте на Украине.

Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня. В среду он встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым.

В интервью итальянским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для переговоров, передает «Радиоточка НСН».

