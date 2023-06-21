Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта

Он отметил, что контрнаступление ВСУ развивается «медленнее, чем хотелось бы». При этом Зеленский указал, что Киеву «необходимы победы на поле боя». По словам президента, Украина никогда не сядет за стол переговоров, пока Россия не выведет свои войска.

Ранее, 19 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и мира на российских условиях. Он также отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе приведет Украину ближе к альянсу и предоставит ей многолетнюю программу военных поставок, сообщает «Радиоточка НСН».

