«Печальная реальность Норвегии»: Как Россия ответит на «блокаду» Шпицбергена

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал членам комитета палаты по международным делам изучить вопрос денонсации (официально оформленного отказа государства от заключенного им международного договора – прим. НСН) или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. При этом такое заявление Володина в Норвегии назвали «российской провокацией».

Шпицберген - полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане. Это самая северная часть Норвегии. Сам архипелаг и его прибрежные воды являются демилитаризованной зоной.

Согласно его особому статусу, большую часть хозяйственной деятельности там кроме Норвегии осуществляет только Россия, так как на острове расположены российские населенные пункты Баренцбург, Пирамида и законсервированный поселок Грумант.