«Печальная реальность Норвегии»: Как Россия ответит на «блокаду» Шпицбергена
В Норвегии денонсацию договора о Шпицбергене со стороны России считают незаконной, а блокировку российских грузов для находящихся там россиян – видимо, нет.
Пока Норвегия пытается заблокировать остров Шпицберген для России, в Москве предлагают денонсировать договор по этому архипелагу. Однако в Европе вдруг вспомнили о законе.
Ранее председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас посоветовал норвежским властям прочитать соглашения по Шпицбергену.
Он подчеркнул, что Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией, иначе возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств может стать для Осло «печальной реальностью».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал членам комитета палаты по международным делам изучить вопрос денонсации (официально оформленного отказа государства от заключенного им международного договора – прим. НСН) или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. При этом такое заявление Володина в Норвегии назвали «российской провокацией».
Шпицберген - полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане. Это самая северная часть Норвегии. Сам архипелаг и его прибрежные воды являются демилитаризованной зоной.
Согласно его особому статусу, большую часть хозяйственной деятельности там кроме Норвегии осуществляет только Россия, так как на острове расположены российские населенные пункты Баренцбург, Пирамида и законсервированный поселок Грумант.
В 1920 году в ходе мирной Парижской конференции был заключен Договор о Шпицбергене, подтверждающий суверенное право Норвегии над архипелагом. При этом, по документу, все государства-участники имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага.
Договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. Согласно документу, 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря Россия уступила Норвегии. По словам депутата от КПРФ Михаила Матвеева, это решение было принято с расчетом на то, что договор позитивно скажется на «взаимодействии арктических стран».
Для России остров важен тем, что его географическое расположение потенциально чрезвычайно выгодно с военной точки зрения, так как оно позволяет контролировать судоходство и авиационное сообщение в Северном Ледовитом океане.
РФ до сих пор продолжает осуществлять коммерческую деятельность на острове, в том числе там работают сотни российских шахтеров треста «Арктикуголь». Однако на фоне санкций 29 июня Норвегия отклонила просьбу России исключить из санкционного пакета грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген и пропустить их через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между двумя странами.
Отмечается, что до этого российское посольство направило в министерство иностранных дел Норвегии запрос о разрешении пропустить 20 тонн продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург, которое обычно доставляется на Шпицберген из Мурманска в город Тромсе единственным грузовым судном Bring. Оно отправляется на остров каждые десять дней.
Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе заявил, что поддерживает постоянные контакты с трестом «Арктикуголь» по поводу поставок, однако грузы для россиян так и не были пропущены.
В то же время в Норвегии считают, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации. По словам пресс-секретаря норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер, обычно такие договоры об установлении границ действуют бессрочно, а возможность денонсации не предусмотрена в тексте этого документа.
В ответ на это в министерстве иностранных дел России уже осудили Осло.
«То есть законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов? Может, кто-то вспомнит, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов или ксенофобия в отношении целого народа?» - возмутилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом в России также считают, что такая ситуация на острове может привести к конфликту между Москвой и Осло. Так, глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за нарушений Норвегией договора о Шпицбергене РФ может начать в стране спецоперацию. По его мнению, в Норвегии много проблем, и их российская сторона будет устранять решительно.
«Все идет к нарушению договора о Шпицбергене 1920 года. Несомненно, Норвегия это делает под влиянием НАТО. Создается какой-то определенный тлеющий конфликт на этой части территории. После завершения спецоперации на Украине, следующим регионом осложнения обстановки может быть Арктика. Там тоже очень много проблем, но их там будут устранять уже более решительно», - заметил он.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что отказ Норвегии разрешить транспортировку продовольственных товаров для россиян в населенный пункт Баренцбург на Шпицбергене аморален. По его мнению, это нарушает права человека.
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