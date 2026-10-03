Опрос: Мужчины в России стали главными покупателями мерча по «Сумеркам»

Основную часть аудитории тематических сайтов составляют мужчины. Заметный прирост показала и старшая аудитория: среди поклонников 25–34 лет посещаемость выросла на 22%, а в группе 35–44 лет — на 18%. А вот подростки 14–17 лет, напротив, потеряли интерес — их число на фан-ресурсах сократилось на 18%.

Крупнейшая группа пользователей фан-сайтов — люди 35–44 лет, на них пришлось 41% всех посещений в начале сентября. Около четверти аудитории составили любители саги в возрасте 25–34 лет, а каждый пятый посетитель относится к категории 45–54 лет.

Соотношение мужчин и женщин среди фанатов также изменилось. Ещё в августе их количество было примерно равным, однако в сентябре доля мужской аудитории выросла до 63%.

На сайтах, где продаётся мерч по «Сумеркам», доля мужчин ещё выше — 66%. При этом возрастной портрет покупателей сувенирной продукции отличается от аудитории фан-сайтов: лидируют здесь пользователи 25–34 лет, на долю которых приходится 43% посетителей. На втором месте — группа 35–44 лет с показателем 31%.

Среди товаров по теме «Сумерек» на маркетплейсах чаще всего покупают книги — они составляют 35% от всех проданных позиций. Далее следуют поздравительные открытки с главным героем (8%), футболки (7%), твёрдые духи и ароматические свечи (по 5%), а также антистресс-раскраски и DVD-боксы со всеми частями саги (по 3%).

«Сумерки» вернулись в кинотеатры 17 сентября в рамках повторного проката. Далее зрителей ждут продолжения: «Сумерки. Сага. Новолуние» — 8 октября, «Сумерки. Сага. Затмение» — 5 ноября, «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть I» — 10 декабря, а завершающая «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II» — 11 февраля 2027 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

