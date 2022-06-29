Представительницу Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ситуации вокруг Шпицбергена
Временная поверенная в делах Норвегии Сольвейг Россебё была вызвана в МИД РФ из-за отказа норвежских властей пропускать грузы на Шпицберген, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что представительнице Норвегии заявили «о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов».
В министерстве уточнили, что речь идёт критически важных товарах: продуктах питания, медоборудовании, строительных материалах и запасных частях для транспорта, которые предназначены для обеспечения работы ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» и генерального консульства России на Шпицбергене.
«Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», - заключили в МИД РФ.
Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что в рамках пятого пакета антироссийских санкций грузовики из России больше не будут пропускать через пункт Стурскуг, а норвежские порты закроют для российских судов. При этом, по её словам, для Шпицбергена сделают исключение.
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