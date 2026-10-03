В Североуральске возбудили дело после гибели горняка в шахте
В Североуральске после гибели рабочего из‑за обрушения породы на шахте возбуждено уголовное дело. Как информирует пресс‑служба СУСК по Свердловской области, речь идёт о нарушении требований промышленной безопасности, которое по неосторожности привело к смерти человека.
По данным прокуратуры региона, инцидент случился в субботу: примерно в 04:40 мск (06:40 по местному времени) на шахте «Черемуховская‑Глубокая» (вблизи Североуральска) на отметке 1040 метров произошло локальное обрушение горной породы. Спасатели извлекли из‑под завалов тело мужчины — он был мёртв.
Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Сейчас следователи осмотрели место ЧП, ведут допросы свидетелей, запрашивают необходимую документацию. Тело погибшего направлено на экспертизу.
Как сообщил начальник пресс‑службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшего зовут Олег Кравчук, ему было 42 года, он местный житель. У мужчины остались вдова и ребёнок; руководство шахты пообещало оказать семье поддержку. Горелых также передал слова соболезнования родным и коллегам погибшего.
Шахта продолжает работать в обычном режиме — временная приостановка затронула лишь участок, где произошло обрушение. На момент происшествия в шахте находились 98 человек, сейчас там организована проверка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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