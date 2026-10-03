NZZ заподозрила Россию в странных случаях с туалетами в домах финских депутатов

Депутаты замечали в своих домах малозаметные признаки того, что там кто‑то побывал. Среди подозрительных деталей — открытая дверь, горящая лампа и несмытые следы в туалете. При этом признаков взлома не обнаружили, а все ценные вещи остались на месте.

Инциденты фиксировались в течение примерно года. Спикер парламента Юсси Халла‑ахо отметил, что подобных случаев было немало, но не стал называть конкретное число.

Премьер‑министр Финляндии Петтери Орпо не исключил, что к событиям может быть причастно иностранное государство, и счёл допустимой версию о вовлечённости Москвы.

По версии NZZ, действия могут быть частью попытки дестабилизировать обстановку в Европе и повлиять на финских политиков накануне парламентских выборов. При этом газета не представила подтверждений причастности России.

С 1 октября полиция Хельсинки ведёт предварительное расследование. На данный момент ни личности возможных нарушителей, ни их мотивы не установлены. Депутатам рекомендовали быть бдительнее, фиксировать любые необычные детали и сразу сообщать о них правоохранителям, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

