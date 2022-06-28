СМИ: Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов на Шпицберген
Норвегия отказала России в пропуске грузов для посёлков на Шпицбергене, сообщает телеканал NRK со ссылкой на норвежский МИД.
Речь идёт о единственном пропускном пункте на российско-норвежской границе Стурскуг, о закрытии которого ранее заявила глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт.
В МИД Норвегии уточнили, что конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года.
Ранее Хюитфельдт заявила, что в рамках пятого пакета антироссийских санкций грузовики из России больше не будут пропускать через пункт Стурскуг, а норвежские порты закроют для российских судов, при этом исключение сделают для Шпицбергена.
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