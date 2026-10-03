В Молдавии заявили о падении трех ракет и двух беспилотников

Инциденты случились утром в короткий промежуток времени: сообщения о происшествиях поступали с 7:50 до 8:03 по местному времени. К местам падения обломков оперативно выдвинулись экстренные службы.

Изначально Министерство обороны республики сообщило о пяти беспилотных летательных аппаратах, пересекших воздушное пространство страны. Позже министр обороны Анатолие Носатый скорректировал данные: речь идёт о трёх ракетах и двух дронах. Обломки этих объектов были найдены в разных районах государства.

По словам президента Молдавии Майи Санду, все пять воздушных объектов оказались над территорией страны в течение примерно 15 минут. Глава государства уточнила, что взрывы произошли вблизи населённых пунктов. В Министерстве иностранных дел Молдавии возложили ответственность за случившееся на Россию — при этом доказательств приведено не было.

Ранее в молдавском парламенте 46 оппозиционных депутатов начали процедуру отстранения Санду от должности президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

