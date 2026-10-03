В России утильсбор с 2027 года повысит цены на мощные иномарки до «небес»

Утилизационный сбор — это обязательный платёж, который взимается при ввозе или производстве транспортного средства. Величина сбора определяется рядом параметров — в том числе возрастом автомобиля и мощностью его двигателя. При этом для граждан, ввозящих машину для личного пользования, продолжат действовать льготные тарифы — но только для авто с мощностью до 160 л. с.

По расчётам издания Autonews, из‑за роста сбора отдельные новые модели могут ощутимо подорожать. Например, цена Mercedes‑Benz GLE 350 может вырасти примерно на 114 тысяч рублей и достичь 10,55 миллиона рублей. Стоимость Land Cruiser 300, согласно оценкам, увеличится на 353 тысячи рублей — до 13,34 миллиона рублей, а Lexus LX 600 — на 357 тысяч рублей, до 19,46 миллиона рублей.

Особенно существенным может оказаться рост расходов при ввозе подержанных автомобилей. Так, утилизационный сбор для Lexus LX 570 2021 года выпуска поднимется на 526,8 тысячи рублей, а для Land Cruiser 300 — на 462,8 тысячи рублей.

Алексей Тузов, независимый эксперт в сфере транспорта, полагает, что из‑за повышения сбора ввоз некоторых мощных машин может перестать быть рентабельным. Он прогнозирует возможное снижение объёмов продаж в этом сегменте на 25–30%. В таких условиях импортёры могут сделать ставку на модели с менее мощными моторами, а дорогостоящие версии — завозить преимущественно по индивидуальным заказам.

Льготный размер утильсбора для физических лиц останется неизменным: 3 400 рублей — для новых авто и 5 200 рублей — для машин старше трёх лет (при условии, что мощность двигателя не превышает 160 л. с.). Итоговая цена автомобилей после 1 января будет формироваться с учётом не только утильсбора, но и других факторов — например, валютного курса и затрат на логистику.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов сказал НСН, что финансирование льготных автокредитов сократят почти втрое, так как все меньше желающих воспользоваться этой программой на фоне роста цен на авто.

