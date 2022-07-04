«Наглухо прихлопнуть!»: В Госдуме предостерегли Литву от «выстрела в голову»
Литва может исчезнуть как государство под экономическим давлением России, однако Москва этого не хочет, сказал в эфире НСН Андрей Колесник
Россия может экономически уничтожить Литву в ответ на транспортную блокаду Калининграда, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
Ранее губернатор региона Антон Алиханов заявил «Ведомостям», что ответные меры России могут фактически уничтожить транспортный комплекс прибалтийских государств.
«Пока у нас 10 вариантов, которые могут наглухо прихлопнуть экономику Литвы, но говорить о них вслух мы не будем, поскольку это экономическая война. Но не хотелось бы это делать, потому что для них вред будет необратимый. Мы все можем закрыть практически без ущерба для себя, потому что у нас есть воздушная и морская составляющая, которая будет доставлять в Калининградскую область все грузы. Литва может как государство исчезнуть под экономическим давлением России, но зачем нам это, это давний наш сосед.», - сказал Колесник.
При этом он предостерег Литву от «выстрела в голову».
«Литва очень серьезно зависима от России в экономических вопросах. Например, если она прекратит весь транзит, то теряет 20% бюджета страны, а не железной дороги. Это пока экономический ущерб, пока они еще что-то не начудили. К сожалению, Литва находится под внешнем управлением, поэтому они могут выполнить приказ из-за океана и выстрелить себе не в ногу, а уже в голову. Литве, прежде чем делать какие-то резкие заявления в отношении Калининградской области, нужно 200 раз подумать, что после этого будет, и не кивать на Евросоюз, которому на нее просто плевать. Если такую политику вести в отношении России, так как на Украине может случиться везде. Мы-то выстоим, мы вечная страна», - предупредил парламентарий.
Колесник также указал на доброту России, которая выходит нам боком, вспомнив литовскую поговорку.
«Подарки эти нам выходят боком. Мы подарили Польше Померанию, Щецин, Бреславль (Вроцлав - прим. НСН), литовцам подарили Вильнюс, Невельский край, и все это омывалось кровью русского солдата. У литовцев есть очень хорошая поговорка: "Доброе сердце, голый зад". Может, нам как-то ожесточить сердце, тогда все наладится», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер говорил НСН, что действия Литвы, ограничившей транзит в Калининградскую область, являются провокацией.
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