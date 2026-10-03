Депутат Милонов: Смерть Кашпировского искоренит эпоху экстрасенсов

Милонов назвал гипнотизёра олицетворением телевизионного обмана. Он подчеркнул, что его позиция в отношении экстрасенсов предельно чёткая: по его убеждению, в своё время государство фактически подменяло реальную помощь населению услугами экстрасенсов — и Кашпировский стал ярким символом этой негативной тенденции.

Депутат выразил уверенность, что этот период окончательно остался в прошлом. Он также выразил надежду на то, что в будущем удастся полностью искоренить деятельность так называемых целителей без профессионального образования и прочих экстрасенсов, поскольку, по его словам, их работа — не что иное, как обман и мошенничество.

Предварительной причиной смерти советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского стала остановка сердца, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

