Депутат Милонов: Смерть Кашпировского искоренит эпоху экстрасенсов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru заявил, что со смертью Анатолия Кашпировского, известного телеведущего и психотерапевта, завершится целая эпоха, связанная с популярностью экстрасенсов. По мнению политика, Кашпировский не приносил людям реальной пользы.

«Символ телевизионного мошенничества»: Умер целитель Кашпировский

Милонов назвал гипнотизёра олицетворением телевизионного обмана. Он подчеркнул, что его позиция в отношении экстрасенсов предельно чёткая: по его убеждению, в своё время государство фактически подменяло реальную помощь населению услугами экстрасенсов — и Кашпировский стал ярким символом этой негативной тенденции.

Депутат выразил уверенность, что этот период окончательно остался в прошлом. Он также выразил надежду на то, что в будущем удастся полностью искоренить деятельность так называемых целителей без профессионального образования и прочих экстрасенсов, поскольку, по его словам, их работа — не что иное, как обман и мошенничество.

Предварительной причиной смерти советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского стала остановка сердца, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
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