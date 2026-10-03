Сборная России разгромила Намибию в товарищеском матче

В составе сборной под руководством Валерия Карпина отличились несколько игроков: голы забили Максим Петров, Лечи Садулаев, Даниил Пруцев, Константин Тюкавин и Максим Глушенков. Ещё один мяч в ворота своей команды отправил намибиец Камаижанда Ндисиро — это был автогол.

Эта победа стала для россиян второй подряд в серии матчей, сыгранных в период с конца сентября по начало октября. Ранее, 29 сентября, команда Карпина одержала верх над сборной Ирана в Казани — тогда счёт был 2:0.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 6 октября в Нижнем Новгороде — соперником станет команда Нигерии. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

